35-летний уругваец только летом вернулся на родину, в клуб, за который он мечтал выступать почти всю жизнь. Однако руководство "белых" уже заявило, что попрощается с ветераном в конце этого года.

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"Чемпионат завершается, Суарес покинет Насьональ. Не собираюсь порождать ложных ожиданий. Луис приложил большие усилия, чтобы приехать, и всякий раз, когда меня об этом спрашивают, я отвечаю, чтобы не создавать иллюзий на будущее. Он идет, он об этом тоже говорил не раз, так мы договорились", – цитирует президента Хосе Фуэнтеса AS .

Экс-форвард Барселоны присоединился к уругвайскому гранду летом после прекращения сотрудничества с Атлетико. Луис подписал контракт на полгода, ведь стремился как можно лучше подготовиться к, пожалуй, последнему ЧМ в карьере. Ему это удалось довольно неплохо – 4 гола и 3 ассиста в 8 поединках чемпионата. К концу первенства остался один тур.

На Мундиале в Катаре Уругвай будет противостоять Южной Корее, Португалии и Гане. Первый поединок состоится 24 ноября.

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