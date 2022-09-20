35-річний уругваєць лише влітку повернувся на батьківщину, у клуб, за який він мріяв виступати чи не усе життя. Проте керівництво "білих" вже заявило, що попрощається з ветераном наприкінці поточного року.

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"Чемпіонат завершується, Суарес покине Насьйональ. Не збираюсь породжувати хибних очікувань. Луїс доклав великих зусиль, щоб приїхати, і щоразу, коли мене про це запитують, я відповідаю, щоб не створювати ілюзій на майбутнє. Він йде, він про це також говорив не раз, так ми домовилися", – цитує президента Хосе Фуентеса AS.

Ексфорвард Барселони приєднався до уругвайського гранда влітку після припинення співпраці з Атлетіко. Луїс підписав контракт на пів року, адже прагнув якомога краще підготуватись до, мабуть, останнього ЧС у кар'єрі. Йому це вдалося доволі непогано – 4 голи та 3 асисти у 8 поєдинках чемпіонату. До кінця першості залишився один тур.

На Мундіалі у Катарі Уругвай протистоятиме Південній Кореї, Португалії та Гані. Перший поєдинок відбудеться 24 листопада.

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