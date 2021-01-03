Главным героем встречи снова стал Луис Суарес. Уругваец в конце первого тайма ассистировал Маркосу Льоренте, а сам забил уже на последней минуте основного времени. К слову, теперь у Суареса 9 голов и он догнал Аспаса и Морено на вершине бомбардирской гонки.

Атлетико благодаря голу Суареса победил Алавес и вернул лидерство в Ла Лиге, Атлетик минимально переиграл Эльче

Атлетико победил в четвертом матче подряд и продолжает удерживать лидерство, еще и сыграв на 2 матча меньше за преследователей. Алавес расположился на 14-й позиции, имея 18 очков.