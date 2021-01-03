Суарес оформил гол+пас – видеообзор матча Алавес – Атлетико – 0:2
21:15 - Читати українською
Алавес уступил Атлетико в рамках 17-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
61’ Виктор Лагуардиа
84’ Фелипе
Маркос Льоренте 41’
Луис Суарес 90’
41’ Маркос Льоренте
61’ Виктор Лагуардиа
84’ Фелипе
90’ Луис Суарес
Главным героем встречи снова стал Луис Суарес. Уругваец в конце первого тайма ассистировал Маркосу Льоренте, а сам забил уже на последней минуте основного времени. К слову, теперь у Суареса 9 голов и он догнал Аспаса и Морено на вершине бомбардирской гонки.
Атлетико благодаря голу Суареса победил Алавес и вернул лидерство в Ла Лиге, Атлетик минимально переиграл Эльче
Атлетико победил в четвертом матче подряд и продолжает удерживать лидерство, еще и сыграв на 2 матча меньше за преследователей. Алавес расположился на 14-й позиции, имея 18 очков.
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