Суарес оформив гол+пас – відеоогляд матчу Алавес – Атлетіко – 0:2
21:13 - Читать на русском
Алавес поступився Атлетіко в рамках 17-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
61’ Віктор Лагуардіа
84’ Феліпе
Маркос Льоренте 41’
Луїс Суарес 90’
41’ Маркос Льоренте
61’ Віктор Лагуардіа
84’ Феліпе
90’ Луїс Суарес
Головним героєм зустрічі знову став Луїс Суарес. Уругваєць наприкінці першого тайму асистував Маркосу Льоренте, а сам забив вже на останній хвилині основного часу. До слова, тепер у Суареса 9 голів і він наздогнав Аспаса та Морено на вершині бомбардирських перегонів.
Атлетіко завдяки голу Суареса переміг Алавес та повернув лідерство у Ла Лізі, Атлетік мінімально переграв Ельче
Атлетіко переміг у четвертому матчі поспіль та продовжує утримувати лідерство, ще й зігравши на 2 матчі менше за переслідувачів. Алавес розташувався на 14-й позиції, маючи 18 очок.
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