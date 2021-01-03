Головним героєм зустрічі знову став Луїс Суарес. Уругваєць наприкінці першого тайму асистував Маркосу Льоренте, а сам забив вже на останній хвилині основного часу. До слова, тепер у Суареса 9 голів і він наздогнав Аспаса та Морено на вершині бомбардирських перегонів.

Атлетіко завдяки голу Суареса переміг Алавес та повернув лідерство у Ла Лізі, Атлетік мінімально переграв Ельче

Атлетіко переміг у четвертому матчі поспіль та продовжує утримувати лідерство, ще й зігравши на 2 матчі менше за переслідувачів. Алавес розташувався на 14-й позиції, маючи 18 очок.