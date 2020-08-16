Барселона намерена попрощаться с Суаресом

Ветеран Барсы Луис Суарес может сменить клуб во время трансферного окна.

Барселона может прекратить сотрудничество с Луисом Суаресом, чтобы разгрузить зарплатные расходы, сообщает Mundo Deportivo.

Суарес может продолжить карьеру в Катаре

После позора в четвертьфинальном матче ЛЧ против Баварии (2:8) руководство "блаугранас" готово к перестройке команды, и 33-летний уругваец является одним из первых игроков на выход из-за своего возраста.

Напомним, Луис присоединился к каталонцам в 2014-м, перейдя из Ливерпуля. В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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