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Барселона намерена попрощаться с Суаресом

16:08 - Читати українською
Барселона намерена попрощаться с Суаресом
Луис Суарес / Фото ФК Барселона

Ветеран Барсы Луис Суарес может сменить клуб во время трансферного окна.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Барселона может прекратить сотрудничество с Луисом Суаресом, чтобы разгрузить зарплатные расходы, сообщает Mundo Deportivo.

Суарес может продолжить карьеру в Катаре

После позора в четвертьфинальном матче ЛЧ против Баварии (2:8) руководство "блаугранас" готово к перестройке команды, и 33-летний уругваец является одним из первых игроков на выход из-за своего возраста.

Напомним, Луис присоединился к каталонцам в 2014-м, перейдя из Ливерпуля. В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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Теги
Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания Луис Луис Суарес Барселона - Бавария
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