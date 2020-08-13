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Суарес может продолжить карьеру в Катаре

18:53 - Читати українською
Суарес может продолжить карьеру в Катаре
Луис Суарес / Фото Reuters

Форвард Барсы Луис Суарес получил заманчивое предложение заработать денег перед завершением карьеры.

Катарские шейхи попытаются заманить Луиса Суареса в Аль-Араби, сообщает BeIN Sports.

Суарес получил предложение из МЛС

На трансфере 33-летнего уругвайца настаивает главный тренер команды Хеймир Хальгримссон, который уже лично контактировал с нападающим "блаугранас". Действующий контракт Луиса с Барселоной рассчитан до лета 2021-го.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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