Суарес може продовжити кар'єру у Катарі

Ліга чемпіонів — 16:30 12827
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Маліновський розізлив Гасперіні з ПСЖ, та награв на кращий клуб: в Італії озвучили головну претензію до українця в ЛЧ
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Оточення Роналду відреагувало на інформацію про трансфер Кріштіану до БарселониІспанія — 16:16 2387
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Динамо підписало Костевича без відома Луческу, тренер здивований, – ЗМІУкраїна — 14:42 13663
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Матвієнко став конкурентом Миколенка за місце в Наполі – екс-тренер Шахтаря порівняв гравцівІталія — 14:28 3687
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Луческу знайшов рецепт проти епідемії травм у ДинамоУкраїна — 13:48 7353