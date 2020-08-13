Суарес може продовжити кар'єру у Катарі

Катарські шейхи спробують заманити Луїса Суареса в Аль-Арабі, повідомляє BeIN Sports.

Суарес отримав пропозицію з МЛС

На трансфері 33-річного уругвайця наполягає головний тренер команди Хеймір Хальгрімссон, який вже особисто контактував з нападником "блаугранас". Чинний контракт Луїса з Барселоною розрахований до літа 2021-го.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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