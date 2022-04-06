"До начала вторжения России я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно, это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство.

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Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду почаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Мы ведь поняли то, что нужно ценить каждую минуту мирного неба над головой.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я - украинец" будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно будет за нами", – поделился Бондаренко в комментарии телеканалу Футбол.

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