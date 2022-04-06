"До початку вторгнення Росії я справді спілкувався російською мовою. Але зараз я вирішив намагатися розмовляти українською. Можливо, це буде з помилками, але українською. Тому що мені соромно розмовляти мовою людей, які знищують нашу державу.

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Перше, що зроблю після війни – обійму свою родину, побачусь з друзями, які зараз розкидані по всій країні. Напевно, буду частіше робити те, що раніше постійно відкладав на завтра. Адже ми зрозуміли те, що потрібно цінувати кожну хвилину мирного неба над головою.

Я дуже пишаюся тим, що я українець. Думаю, що після нашої перемоги слова "я – українець" звучатимуть в усьому світі по-новому та дуже гордо. Хочеться звернутися до наших громадян. Вірте у нашу перемогу та нашу армію. Перемога обов'язково буде за нами", – поділився Бондаренко у коментарі телеканалу Футбол.

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