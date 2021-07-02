Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш висловився про силу своїх партнерів по атаці перед матчем проти України у рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

"Саутгейт прекрасно до мене ставиться. Я бачу, що пишуть про наші з ним стосунки, але у нас все прекрасно. Він блискуче керує колективом. У збірної Англії 6 гравців на флангах поруч з Кейном, які дійсно могли б грати в більшості клубів світу.

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Я, Санчо, Рашфорд, Стерлінг, Фоден, Сака. Страшно від того, наскільки ми хороші. Це не зарозумілість чи щось подібне, просто правда. Саутгейт не може випустити всіх шістьох, але він дуже хороший в тому, щоб у кожного було відчуття залученості. Він щодня спілкується з кожним", – наводить слова Гріліша Goal.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Англією вже завтра, 3 липня, початок о 22:00. Гріліш зіграв у трьох матчах Євро-2020, не відзначався голами, проте двічі асистував своїм партнерам.

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