Страна Басков не так часто проводит матчи. Все они, конечно, товарищеские, поскольку сборная не имеет международного признания. Предыдущий спарринг баски играли летом 2021-го, а в субботу встретились с Уругваем.

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Двукратные чемпионы мира выставили далеко не оптимальный состав без многих звезд из Европы, но капитанскую повязку надел Вессино из Лацио. Именно он забил за Уругвай в начале второго тайма.

Баски ответили шикарным голом Джало и расписали ничью. Они также вышли без звезд, которые поехали в сборную Испании, но дали солидный бой. Страна Басков не проигрывала сборным с 2011 года, когда уступила Тунису.