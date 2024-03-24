Країна Басків не так часто проводить матчі. Всі вони, звичайно, товариські, оскільки збірна не має міжнародного визнання. Попередній спаринг баски грали влітку 2021-го, а в суботу зустрілися з Уругваєм.

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Дворазові чемпіони світу виставили далеко не оптимальний склад без багатьох зірок з Європи, але капітанську пов'язку одягнув Вессіно з Лаціо. Саме він забив за Уругвай на початку другого тайму.

Баски відповіли шикарним голом Джало та розписали нічию. Вони також вийшли без зірок, які поїхали в збірну Іспанії, але дали солідний бій. Країна Басків не програла збірним з 2011 року, коли поступилася Тунісу.