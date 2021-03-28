Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был в ярости из-за отмененного гола в ворота Сербии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Криштиану на последних минутах мог принести победу Португалии в матче против сербов, однако его гол отменил арбитр. На повторах видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

Скандальный "гол" Роналду в видеообзоре матча Сербия – Португалия – 2:2

Такое решение вывело Роналду из себя. Сначала он эмоционально пытался доказать, что гол все-таки был, а потом швырнул капитанскую повязку на газон и ушел с поля, хотя финальный свисток еще не прозвучал.

Эта ничья позволила Португалии и Сербии расположиться на первых местах в группы с 4 очками. Добавим, что у Роналду отобрали 103-й гол за сборную, что не дало приблизиться к рекордсмену среди лучших бомбардиров на уровне национальных команд Али Даеи – у него 109 забитых мячей в составе сборной Ирана.

Сербия расписала боевую ничью с Португалией, оформив камбэк с 0:2 – у Роналду на последних секундах украли гол