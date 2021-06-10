"Я говорил и говорю – тот Металлист, настоящий, вернуть невозможно. Но я бы очень этого хотел, и все мои коллеги, друзья, партнеры, в том числе партнеры по Металлист 1925, очень бы хотели возвращения того Металлиста. Но я еще три года назад сказал – можно взять любой клуб, который вылетает из УПЛ, привезти в Харьков и назвать Металлистом. Или взять Волчанск, перевезти в Харьков, назвать Металлистом и сказать, что мы возродились. Но это не то.

Металлист 1925 столкнулся с проблемами при прохождении аттестации УПЛ – в клубе нашли виновников

Может, кому-то это нравится, может, кто-то даже задумываться не хочет, но главное в этой ситуации, когда кто-то, без персонификации, скажет, что мы признаем полностью историю Металлиста, мы признаем все регалии, трофеи, завоеванные и долги, как указано в регламенте по лицензированию футбольных клубов, вот тогда это будет настоящий Металлист. В тот момент, когда все признают всю историю, герб, флаг, гимн, шрифт, торговую марку, все-все, придется платить долги.

Один человек сказал нам кажется, что это суррогат. Но мы же не претендуем ни на что, и сразу заявили, что Металлист 1925 – отдельный проект. А здесь говорят нет, мы возрождаем Металлист на этой базе. Вот это суррогат, на мой взгляд. И пусть на меня никто не обижается", – поделился Стороженко в интервью Tribuna.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки