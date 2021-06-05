"Когда стало очевидным, что несмотря на все цель выйти в УПЛ будет выполнена, включились новые силы – честные, справедливые, поступающие всегда исключительно по закону. Это они пытаются манипулировать сознанием доверчивого обывателя и подсылает полицейских в офис УАФ для изъятия документов по нашему клубу. Объяснить в связи с которым уголовным производством будет выполнено изъятие документов и есть постановление суда – не могут.

Металлист 1925 готовится сменить название из-за возвращения Металлиста

Здесь же и не просто так Металлист 1925 стал получать замечания по ряду вопросов при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ. Причем настолько смешные, что, наверное, самим авторам замечаний было стыдно. И тут же пошли умышленные слухи о продаже клуба, о переименовании, об отсутствии средств для УПЛ и так далее.

В клубе нашлись перебежчики, которые погнались за лишней копеечкой. Они ушли из нашего клуба, прихватив с собой компьютерную технику, различные документы, в том числе конфиденциального характера, легкоатлетическое оборудование и даже медицинские приборы. Слухи о якобы угробленной инфраструктуре не описываю, но разговор об инфраструктуре, уверяю, впереди.

И пусть нам уже угрожают всевозможными ограничениями и бедами, пусть исподтишка гадят, а кандидат в мэры и вовсе грозит все отобрать, мы уверены, что впереди не менее трудный путь. Все только начинается. Болей за своих", – написал Стороженко на своей странице в Facebook.

Напомним, Металлист 1925 разгромил Кремень (4:0) и оформил последнюю, третью путевку в УПЛ. Другие две достались Вересу и Черноморцу.

Первая лига: Металлист 1925 оформил выход в УПЛ, Верес поиздевался над Авангардом, неожиданное поражение Черноморца