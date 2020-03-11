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Стюард матча Минай – Ингулец продемонстрировал "уровень" Кубка Украины – курьез дня

18:27 259 Читати українською
Стюард матча Минай – Ингулец продемонстрировал "уровень" Кубка Украины – курьез дня
Минай – Ингулец – 7:6 / Фото из открытых источников

Невыразительную игру представителей Первой лиги в перерыве матча решил "разбавить" стюард матча.

 

Во время матча 1/4 финала Кубка Украины между Минаем и Ингульцом произошел курьезный эпизод. В перерыве встречи стюард подойдя к камере, которая транслировала поединок и хукнул в видеообъектив, который сразу же запотел.

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Все это можно было наблюдать в прямом эфире во время прямой трансляции на YouTube-канале ФК Минай.

Напомним, завтрашний матч Кубка Украины между Десной и Ворсклой пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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Минай - Ингулец Кубок Украины Ингулец Ингулец Минай Минай Видеоновости Кубок Украины 2019/20 футбольные курьёзы
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