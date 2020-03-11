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Десна – Ворскла: матч Кубка Украины пройдет без зрителей

17:25 61 Читати українською
Десна – Ворскла: матч Кубка Украины пройдет без зрителей
Десна – Ворскла / Фото из открытых источников

Кубковая встреча между "северянами" и "зелено-белыми" состоится за закрытыми дверями.

 

Поединок 1/4 финала Кубка Украины между черниговской Десной и полтавской Ворсклой пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальная страница Десны в социальной сети Facebook.

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Встреча пройдет без изменений, 12 марта, в 19:00 на стадионе имени Юрия Гагарина. Ранее приобретенные билеты можно будет вернуть в кассах черниговского стадиона.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса – он продлится до 3 апреля включительно.

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Теги
коронавирус Кубок Украины 2019/20 Кубок Украины Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна
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