Матч квалификации к ЧМ-2022 между Канадой и Коста-Рикой запомнился неадекватной попыткой одного из стюардов остановить выбежавшего на поле болельщика.

Во время матча между Канадой и Коста-Рикой стрикер выбежал на поле и пытался убежать от стюардов вблизи рекламных щитов.

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Один из работников стадиона решил во что бы то ни стало остановить молодого человека и сделал это очень агрессивно, на полной скорости влетев с болельщиком в один из щитов. Последствия такого грубого стыка пока неизвестны.

Добавим, что поединок завершился минимальной победой Канады (1:0), которая в итоге возглавила группу в квалификации Северной Америки на ЧМ-2022.

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