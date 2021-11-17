Стюард едва не сломал пополам фаната, пытаясь прервать его забег по стадиону – брутальное видео
Матч квалификации к ЧМ-2022 между Канадой и Коста-Рикой запомнился неадекватной попыткой одного из стюардов остановить выбежавшего на поле болельщика.
Во время матча между Канадой и Коста-Рикой стрикер выбежал на поле и пытался убежать от стюардов вблизи рекламных щитов.
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Один из работников стадиона решил во что бы то ни стало остановить молодого человека и сделал это очень агрессивно, на полной скорости влетев с болельщиком в один из щитов. Последствия такого грубого стыка пока неизвестны.
Добавим, что поединок завершился минимальной победой Канады (1:0), которая в итоге возглавила группу в квалификации Северной Америки на ЧМ-2022.
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