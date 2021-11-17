Северная Америка

Квалификация к ЧМ-2022, третий этап, 8-й тур

Ямайка – США – 1:1

Голы: Антонио, 22 – Веа, 11

Панама – Сальвадор – 2:1

Голы: Ватерман, 50, Гондола, 52 – Энрикес, 1

Коста-Рика – Гондурас – 2:1

Голы: Дуарте, 20, Г. Торрес, 90+5 – Киото, 35

Канада – Мексика – 2:1

Голы: Ларин, 45+2, 52 – Эррера, 90

Ямайка смогла отобрать очки у США. Тимоти Веа уже на 11 минуте вывел американцев вперед в счете, но до перерыва Антонио выровнял положение и сделал это фантастическим ударом метров с 30 в дальнюю девятку. Несмотря на преимущество американцев в контроле мяча, Ямайка удержала ничейный счет.

Great goal by Michail Antonio



The attempted rebound celebration pic.twitter.com/979rOyYR7t — GOAL (@goal) November 16, 2021

Канада довольно неожиданно обыграла Мексику и возглавила турнирную таблицу. Главным героем встречи стал оформивший дубль нападающий Бешикташа Ларин. Мексиканцы лишь на 90 минуте ответили голом Эрреры, ничего не давшего для "Эль Три".

Коста-Рика обыграла Гондурас. Дуарте и Киото в первом тайме обменялись голами, а уже в компенсированное время костариканцы вырвали победу благодаря голу Герсона Торреса. В другом поединке Панама одолела Сальвадор и сохранила 4 место, которое дает право сыграть в стыковых матчах к ЧМ-2022.

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