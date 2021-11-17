ЧМ-2022, отбор: одноклубник Ярмоленко безумной пушкой остановил США, Мексика неожиданно уступила Канаде
Состоялись поединки в рамках североамериканского отбора в ЧМ-2022. Читайте отчет о матчах Футбол 24.
Северная Америка
Квалификация к ЧМ-2022, третий этап, 8-й тур
Ямайка – США – 1:1
Голы: Антонио, 22 – Веа, 11
Панама – Сальвадор – 2:1
Голы: Ватерман, 50, Гондола, 52 – Энрикес, 1
Коста-Рика – Гондурас – 2:1
Голы: Дуарте, 20, Г. Торрес, 90+5 – Киото, 35
Канада – Мексика – 2:1
Голы: Ларин, 45+2, 52 – Эррера, 90
Ямайка смогла отобрать очки у США. Тимоти Веа уже на 11 минуте вывел американцев вперед в счете, но до перерыва Антонио выровнял положение и сделал это фантастическим ударом метров с 30 в дальнюю девятку. Несмотря на преимущество американцев в контроле мяча, Ямайка удержала ничейный счет.
Канада довольно неожиданно обыграла Мексику и возглавила турнирную таблицу. Главным героем встречи стал оформивший дубль нападающий Бешикташа Ларин. Мексиканцы лишь на 90 минуте ответили голом Эрреры, ничего не давшего для "Эль Три".
Коста-Рика обыграла Гондурас. Дуарте и Киото в первом тайме обменялись голами, а уже в компенсированное время костариканцы вырвали победу благодаря голу Герсона Торреса. В другом поединке Панама одолела Сальвадор и сохранила 4 место, которое дает право сыграть в стыковых матчах к ЧМ-2022.
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