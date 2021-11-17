Матч кваліфікації до ЧС-2022 між Канадою та Коста-Рікою запам'ятався неадекватною спробою одного зі стюардів зупинити вболівальника, який вибіг на поле.

Під час матчу між Канадою та Коста-Рікою стрікер вибіг на поле та намагався втекти від стюардів поблизу з рекламними щитами.

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Один із працівників стадіону вирішив будь-що зупинити молодика і зробив це дуже агресивно, на повній швидкості влетівши з уболівальником в один із щитів. Наслідки такого брутального стику наразі невідомі.

Додамо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою Канади (1:0), яка в підсумку очолила групу в кваліфікації Північної Америки на ЧС-2022.

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