Репутація Рахіма Стерлінга була під загрозою через необачних телевізійників.

Зараз Британія активно обговорює скандал за участю невідомої зірки АПЛ, яку підозрюють у кількох зґвалтуваннях. Прізвище футболіста зберігають в секреті, допоки триває слідство.

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Втім, культовий телеканал ВВС припустився фейлу. На екран студії вивели фото Стерлінга, коли ведучий якраз розповідав про інцидент зі зґвалтуванням. Канал негайно публічно попросив вибачення, заявивиши, що 27-річний Стерлінг не має жодного стосунку до злочину, а "накладання" картинки відбулося суто через помилку.

Did anyone else just see the BBC News mention a footballer and rape allegations, with a picture of Raheem Sterling, that was suddenly removed and the presenter try to change the subject?! What's going on? pic.twitter.com/XeU88vOQmK — Tom - JOIN A UNION! (@Massivetoe) July 14, 2022

Нагадаємо, нещодавно вінгер змінив клуб, перейшовши у Челсі з Манчестер Сіті за 47,5 млн фунтів.

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