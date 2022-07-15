Стерлінг випадково опинився під підозрою у зґвалтуванні – топ-каналу довелося виправдовуватися за фейл
Репутація Рахіма Стерлінга була під загрозою через необачних телевізійників.
Зараз Британія активно обговорює скандал за участю невідомої зірки АПЛ, яку підозрюють у кількох зґвалтуваннях. Прізвище футболіста зберігають в секреті, допоки триває слідство.
Зірку АПЛ підозрюють ще у двох зґвалтуваннях, але відпустили з-під арешту
Втім, культовий телеканал ВВС припустився фейлу. На екран студії вивели фото Стерлінга, коли ведучий якраз розповідав про інцидент зі зґвалтуванням. Канал негайно публічно попросив вибачення, заявивиши, що 27-річний Стерлінг не має жодного стосунку до злочину, а "накладання" картинки відбулося суто через помилку.
Нагадаємо, нещодавно вінгер змінив клуб, перейшовши у Челсі з Манчестер Сіті за 47,5 млн фунтів.
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