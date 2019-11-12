Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за стычки с партнером

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг лишился места в заявке сборной Англии на матч отбора Евро-2020 против Черногории.

Звездный форвард наказан за конфликт с защитником Ливерпуля Джо Гомесом, информирует Guardian.

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В воскресенье команды двух участников инцидента встречались в АПЛ (Ливерпуль победил Манчестер Сити со счетом 3:1), и игроки жестко столкнулись в одном из моментов. Стерлинг не простил Гомесу таких грубостей и решил выяснить отношения с защитником еще и в лагере сборной Англии, которая собралась перед двумя последними турами отбора на Евро. Словесная перепалка переросла в конфронтацию, которую вовремя остановили другие игроки "трех львов".

Виновником столкновения был признан Стерлинг, потому представителя Манчестер Сити исключили из заявки на матч против Черногории (14 ноября). Форвард извинился за свои действия, однако тренер сборной Гарет Саутгейт не изменил прежнего решения.

Напомним, именно Стерлинг является самым результативным игроком англичан в текущем евроотборе – в активе нападающего 8 голов и 6 ассистов.

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