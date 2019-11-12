Стерлінг прокоментував конфлікт з Гомесом, який призвів до втрати місця у збірній Англії

Нападник збірної Англії Рахім Стерлінг поділився подробицями сутички із захисником Джо Гомесом, після якої гравець Манчестер Сіті втратив місце у складі національної команди на матч проти Чорногорії.

"Всі знають, що означає ця гра для мене. Всі знають, що я не схильний до такого. Ми з Джо поговорили, все владнали і рухаємося далі.

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Ми виступаємо в дуже емоційному спорті, і мені вистачає мужності визнати, що емоції оволоділи мною. Ми рухаємося далі і граємо в цю гру саме тому, що любимо її.

У нас з Джо Гомесом все добре, ми все зрозуміли, це тривало всього 5-10 секунд. Все закінчено, ми йдемо далі і не будемо роздмухувати цю історію. Давайте зосередимося на матчі в четвер", – написав Стерлінг у своєму Instagram.

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Нагадаємо, наставник англійців Гарет Саутгейт вилучив представника Манчестер Сіті із заявки "трьох левів" на матч відбору Євро-2020 проти Чорногорії, який відбудеться 14 листопада.