Півзахисник "гірників" з нетерпінням очікує Класичного, до якого залишилося трохи більше двох діб.

"Багато було відмінних протистоянь із Динамо. Переважно запам'ятовуються ті, які забезпечували трофей. У Кубку України ми обіграли їх 2:0 і здобули трофей. На Донбас Арені завжди був перформанс: найбільше людей приходило на матчі з Динамо.

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Були навіть стоячі місця. Пам'ятаю перемогу 2:0, коли Сашко Кучер забив два голи, 4:1 їх обігрували... Матчів досить багато, і вони завжди в пам'яті", – розповів Степаненко Shakhtar News.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня на НСК Олімпійський. Початок – о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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