Лидеры Динамо и Шахтера пытаются трудоустроиться за границей, пока родной чемпионат остановлен.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук, а также дуэт лидеров Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко тренируются с бухарестским Стяуа, утверждает журналист Эмануэль Рошу.

"Я не удивлен": Луческу обрадовался трансферу Вербича в Легию

Все трое украинцев были вынуждены переехать в Румынию после начала войны. Президент Стяуа Джордже Бекали заверил, что Сидорчук, Пятов и Степаненко будут выступать за клуб до конца сезона. Этот функционер имеет очень скандальную репутацию. Недавно Бекали осудил преступные действия Путина в Украине, но ранее озвучивал одиозные идеи присоединения Буковины и Одесской области к Румынии.

Добавим, что Стяуа является действующим вице-чемпионом страны, а сейчас снова занимает второе место вслед за Клужем.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова