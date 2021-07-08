Хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями о возвращении в команду после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.

"Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней.

Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

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Был ли разговор с Де Дзерби? Мы вчера только приехали! Поздоровались, познакомились. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто.

Как нас встретили? Приехали в гостиницу довольно поздно, ребята, кто еще не спал, встретили нас. Мы поздоровались, познакомились с тренерским штабом. В принципе, все как обычно. И быстро влились в работу", – цитирует Тараса Степаненка официальный сайт Шахтера.

Напомним, 7 июля Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос вернулись из расположения сборной Украины к Шахтеру.

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