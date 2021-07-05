Два футболиста сборной Украины не смогли прилететь в Киев вместе с остальной командой.

Делегация национальной команды прибыла в Украину еще вчера, но Тарас Степаненко и Андрей Пятов задержались в Риме, поэтому добирались самостоятельно.

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Две звезды Шахтера летели в Украину обычным лоукостом. Билет на этот рейс стоил около 20 евро. Об этом сообщает Sport.ua, опубликовав фото Владислава Дудки.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории смогла преодолеть стадию группового этапа континентального первенства. На Евро-2020 наша национальная команда добралась до четвертьфинала, где без шансов проиграла Англии (0:4).

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