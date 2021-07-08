"Фізично ми добре підготовлені. Був час і відпочити, Микола грав усі матчі, а я – кілька ігор, Марлос теж... Сили є, все нормально. Психологічно, звісно, трохи важкувато – сиділи замкненими 45 днів.

Однак ми чудово розуміємо, що тренер прагне донести своє бачення гри, і зараз важливо, щоб усі його зрозуміли. Коли він попросив нас приїхати, ми, звичайно, погодились. Домовилися про те, що, коли буде нагода, він даватиме нам по кілька днів. Нормально працюємо, все добре!

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Чи була розмова з Де Дзербі? Ми вчора тільки приїхали! Привіталися, познайомились. Сьогодні нам показали відео, однак протягом одного дня нереально все зрозуміти. Потрібен час, щоб кожен один одного розумів і знав, що робитиме в конкретній ситуації. Не все так просто.

Як нас зустріли? Приїхали в готель досить пізно, ті хлопці, хто ще не спав, зустріли нас. Ми привітались, познайомилися з тренерським штабом. В принципі, все як зазвичай. І швидко влилися в роботу", – цитує Тараса Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 7 липня Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко й Марлос повернулися з розташування збірної України до Шахтаря.

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