"Сложно оставить позади последний матч (против Реала, – прим.). Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

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Тренер хорошо организует тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в лучших кондициях.

Ворскла на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков – надеюсь, Шахтер сможет победить.

Шахтеру важно выйти на победный путь. Это очень важно. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важными, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели – стать чемпионами", – цитирует Марлона официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок между полтавской и донецкой командами состоится уже сегодня, 23 октября. Начало встречи в 17:00.

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