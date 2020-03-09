Степаненко потребує операції та може пропустити тривалий термін, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко через проблеми з коліном ризикує пропустити тривалий термін.

Хавбеку "гірників" необхідна операція на меніску, інформує zbirna.com. Поки що незрозуміло, коли саме 30-річний Степаненко ляже під ніж.

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Теоретично лідер "гірників" може протягом певного часу обійтися і без операції, граючи "на уколах". Але відкладати хірургічне втручання не варто, позаяк в такому випадку під сумнівом може опинитися участь Степаненка на Євро-2020. Відновлення гравця може зайняти близько місяця.

Нагадаємо, Степаненко пропустив матч 22 туру УПЛ проти Колоса. Найімовірніше, він пропустить і поєдинок з Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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