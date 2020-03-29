Степаненко назвал будущее Шахтера – без бразильцев

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко спрогнозировал, кто из молодежи сможет стать звездой команды.

"Кто из молодых игроков станет звездой Шахтера? Из тех, кто сейчас в первой команде – Бондаренко, Бондарь, Трубин, Сикан. Они все достойны. Если будут работать, у них все получится.

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Но никто не скажет, что если в 18-19 лет ты в первой команде Шахтера, то сто процентов станешь суперфутболистом. Нужно работать. Когда тебе дадут шанс, использовать его и всегда поддерживать этот уровень. Луческу говорил, что достичь высокого уровня может каждый, а вот удержаться там – единицы", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, недавно Тарас перенес операцию на колене. В текущем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 18 матчей, в которых отметился ассистом.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента