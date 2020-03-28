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Степаненко – о возможном уходе из Шахтера: Сейчас меня все устраивает, но в жизни всякое бывает

09:45 69 Читати українською
Степаненко – о возможном уходе из Шахтера: Сейчас меня все устраивает, но в жизни всякое бывает
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко признался, что пока серьезно не рассматривает варианта со своим переходом в клуб из топ-чемпионата.

"Практически нет таких мыслей. Меня в Шахтере все устраивает. Это команда высокого уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив быть здесь.

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Но в жизни всякое бывает, все может поменятся когда-нибудь. Но сейчас меня все устраивает, я восстанавливаюсь после травмы и хочу помочь команде еще в этом сезоне, если чемпионат и еврокубки восстановятся. Если же нет, то уже в следующем", – сказал Степаненко в прямом эфире на официальной странице Шахтера в инстаграме.

Напомним, в 2018 году полузащитника Шахтера пытался приобрести английский Кристал Пэлас. Сам игрок признался, что также хотел переехать в АПЛ, но сторонам не удалось договориться.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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