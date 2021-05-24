Степаненко имеет хронические проблемы с коленом – некоторые из-за этого завершают карьеру
Один из лидеров Шахтера Тарас Степаненко имеет серьезные проблемы со здоровьем.
31-летний полузащитник "горняков" и сборной Украины страдает от хронических проблем с хрящом в колене, утверждает ТаТоТаке.
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Отмечается, что этот хрящ невозможно искусственно нарастить. Вследствие подобного повреждения карьеру завершил Виталий Виценец. Также длительное время от такой травмы восстанавливается Максим Малышев.
К слову, накануне в матче Украина – Бахрейн (1:1) Тарас Степаненко получил удар в колено в первой 45-минутке, а после перерыва его заменили. Андрей Шевченко заверил, что состояние хавбека в норме.
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