Один из лидеров Шахтера Тарас Степаненко имеет серьезные проблемы со здоровьем.

31-летний полузащитник "горняков" и сборной Украины страдает от хронических проблем с хрящом в колене, утверждает ТаТоТаке.

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Отмечается, что этот хрящ невозможно искусственно нарастить. Вследствие подобного повреждения карьеру завершил Виталий Виценец. Также длительное время от такой травмы восстанавливается Максим Малышев.

К слову, накануне в матче Украина – Бахрейн (1:1) Тарас Степаненко получил удар в колено в первой 45-минутке, а после перерыва его заменили. Андрей Шевченко заверил, что состояние хавбека в норме.

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