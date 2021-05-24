"Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку, нам было очень приятно играть. Спасибо Харькову за такую замечательную атмосферу. Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии находятся сейчас игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как восстанавливаются.

Украина – Бахрейн – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я рассматриваю игру с Бахрейном как подготовку к Евро. Команда была под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы. В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, как они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка.

Как я уже говорил, мы дали нагрузку футболистам и получили реакцию на него. Теперь у нас будет несколько выходных, а потом мы собираемся 28 мая и готовиться ко второму контрольному матчу, а потом к третьему. У нас будет потом очень мало времени для подготовки между этими матчами, поэтому было важно дать нагрузку именно сейчас.

Яремчук? Он приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительна. Довбик? Когда нападающий выходит, он забивать. Артем имел моменты, но не реализовал их. В то же время он двигался хорошо, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам. Замена Степаненко? Это была плановая замена, у Степаненко небольшой ушиб", – отметил Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины на последних минутах спаслась в спарринге с Бахрейном – единственный гол "сине-желтых" в активе Цыганкова с передачи Довбика.

Украина продолжила безвыигрышную серию в матче с Бахрейном – Шевченко спасли замены, тяжелый старт подготовки к Евро