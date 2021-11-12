"Провели отличный матч. К сожалению, так бывает, что атакуешь, создаешь моменты и мяч просто не хочет лететь в ворота, а у соперника – 2 раза дошли до ворот и забили. Это футбол, за это мы его любим. Полагаю, что мы провели хороший матч. Главное, чтобы мы все работали, старались, отдавались полностью. А я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна.

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Отрабатывал ли удар с правой? Нет, просто мяч так лег и пробил – так бывает. Уже забивал с правой, но не с дальней дистанции. Был ли это мой самый красивый гол? Один из самых красивых – несколько красивых уже забил. Этот – один из лучших.

Подготовка к игре с Боснией и Герцеговиной? Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Затем последуют теоретические занятия, и на практике будем отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится", – поделился Степаненко в комментарии vZbirna.

Напомним, сборная Украины, несмотря на тотальное преимущество, не смогла победить Болгарию (1:1). Следующий матч подопечные Петракова проведут с Боснией и Герцеговиной 16 ноября – эта встреча станет решающей в борьбе за место в стыковых матчах на ЧМ-2022.

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