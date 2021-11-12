"Провели чудовий матч. На жаль, так буває, що атакуєш, створюєш моменти і м'яч просто не хоче летіти у ворота, а у суперника – 2 рази дійшли до воріт і забили. Це футбол, за це ми його любимо. Вважаю, що ми провели добрий матч. Головне, щоби ми всі працювали, старалися, віддавалися повністю. А я вірю, що якщо людина працює, удача до неї обов'язково буде прихильною.

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Чи відпрацьовував удар з правої? Ні, просто м'яч так ліг та пробив – так буває. Вже забивав із правої, але не з дальньої дистанції. Чи це був мій найкрасивіший гол? Один із найкрасивіших – кілька гарних забив уже. Цей – один із найкращих.

Підготовка до гри з Боснією і Герцеговиною? Думаю, зараз найголовніше – відновитись. Потім будуть теоретичні заняття, і на практиці відпрацьовуватимемо. Готуватимемося, віритимемо в себе, свої сили, успіх, і тоді все в нас вийде", – поділився Степаненко у коментарі vZbirna.

Нагадаємо, збірна України попри тотальну перевагу не змогла перемогти Болгарію (1:1). Наступний матч підопічні Петракова проведуть з Боснією та Герцеговиною 16 листопада – ця зустріч стане вирішальною у боротьбі за місце у стикових матчах на ЧС-2022.

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