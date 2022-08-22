"Додому завжди приємно повертатися. І емоції дуже теплі. Якщо чесно, коли приїхав додому, то просто довго сидів на вулиці. Це приємні відчуття. Граємо на НСК Олімпійський. Уже неодноразово казали, що це історична подія – у такий час грати у футбол, але ми розуміємо, наскільки це важливо для країни.

Матч чемпіонату U-19 перервали через повітряну тривогу – відео першого в сезоні вимушеного тайм-ауту

Щодо повітряних тривог під час матчу... Ми це обговорювали, але я не можу точно сказати: якщо буде більше години, то важко. Можливо, слід ставити якісь велосипеди для розминки, як ми це бачили в чемпіонаті Англії. Або якось інакше підтримуватимемо м’язи в тонусі. Чесно, не знаю, адже в мене, як і у всіх, уперше буде така ситуація. Є тренер з фізпідготовки – він щось вигадає. У будь-якому разі підтримуватимемо такий режим, щоб вийти на поле і одразу догравати.

Наскільки сильно бракуватиме вболівальників? Скажімо так, від 2014 року стала дуже низькою відвідуваність, і іноді ми вже навіть звикали без глядачів. COVID-19 був, коли ми теж грали без уболівальників. Тому, вважаю, для безпеки краще сидіти вдома і реагувати на повітряні тривоги. Ми гратимемо, а вболівальники нехай дивляться по телевізору й отримують задоволення від футболу", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" у вівторок, 23 серпня, відкриватимуть новий сезон УПЛ поєдинком проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 13:00.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал