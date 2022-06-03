Австралийский коллектив Перт Глори покидают сразу пять игроков, среди которых и 32-летний англичанин, сообщает пресс-служба клуба. У него закончился контракт, а активировать опцию продления стороны не захотели.

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Старридж присоединился к команде в октябре прошлого года после длительных поисков, но важным исполнителем суметь не стал. В сезоне 2021/22 Даниэль провел всего 138 минут в 6 поединках, забитыми мячами не отмечался. Долгое время он пропустил из-за травмы паха, поэтому не мог помочь Перт Глори, завершивший текущую кампанию на последней строчке чемпионата Австралии.

Напомним, этой зимой появилась информация, что Старридж может оказаться в чемпионате Украины. Среди претендентов называли СК Днепр-1, Ворсклу, Металлист 1925 и Металлист.

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