toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Старридж разорвал контракт с Трабзонспором

12:10 59 Читати українською
Старридж разорвал контракт с Трабзонспором
Даниэль Старридж / Fanatik

Английский нападающий Даниэль Старридж покинул турецкий клуб, в который перешел прошлым летом.

Трабзонспор на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним английским форвардом. Контракт расторгнут по взаимному согласию.

Президент Фенербахче устроил драку со своими болельщиками

Напомним, что Старридж перешел в турецкий клуб в августе прошлого года, подписав соглашение до конца сезона 2020/21. Экс-форвард сборной Англии сыграл за Трабзонспор 16 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Отметим, что во время зимнего трансферного окна экс-форварда Ливерпуля, Челси и Манчестер Сити хотела видеть в своем составе Астон Вилла, но бирмингемцы не смогли договориться с руководством Трабзонспора.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Реал уверенно победил Барселону: полный провал каталонцев, худшее Класико в карьере Месси и звёздный час Винисиуса
05:01
1869
Теги
Даниэль Старридж Даниэль Старридж Трабзонспор Трабзонспор Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
59
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук