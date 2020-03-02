Старридж разорвал контракт с Трабзонспором

Английский нападающий Даниэль Старридж покинул турецкий клуб, в который перешел прошлым летом.

Трабзонспор на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним английским форвардом. Контракт расторгнут по взаимному согласию.

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Напомним, что Старридж перешел в турецкий клуб в августе прошлого года, подписав соглашение до конца сезона 2020/21. Экс-форвард сборной Англии сыграл за Трабзонспор 16 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Отметим, что во время зимнего трансферного окна экс-форварда Ливерпуля, Челси и Манчестер Сити хотела видеть в своем составе Астон Вилла, но бирмингемцы не смогли договориться с руководством Трабзонспора.

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