Президент Фенербахче устроил драку со своими болельщиками

Курьезный случай произошел после окончания стамбульского дерби.

Президент Фенербахче Али Коч после поражения своей команды от Галатасарая (1:3) в 23-м туре турецкой Суперлиги подрался со своими болельщиками.

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"Желтые канарейки" не проигрывали своему принципиальному сопернику на своем поле в течение 21 года и результат этой игры никак не мог понравиться болельщикам команды. Преданные фаны начали оскорблять Коча после финального свистка, чем спровоцировали его на драку.

Руководитель Фенербахче находился в VIP-ложе, однако не сдержал эмоций и спрыгнув вниз, начал потасовку с фанатами, которая плавно переместилась в подтрибунное помещение. Интересно, что главный арбитр матча показал в стамбульском дерби 14 карточек, две из которых оказались красными. Кроме того, судья удалил главного тренера Фенербахче Эрсуна Янала.

Как следствие, Фенербахче в чемпионате Турции занимает шестое место, набрав 38 пунктов в 23 турах, а Галатасарай с 45 очками сравнялся с Трабзонспором и Сивасспором – лидерами чемпионата.

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