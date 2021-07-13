Даниэль Старридж тренируется вместе с Мальоркой, сообщает официальный сайт клуба.

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Никакого контракта 31-летний нападающий пока не подписывал. Последним клубом Даниэля был турецкий Трабзонспор, который он покинул в начале 2020-го из-за скандала со ставками. Старридж известен своими выступлениями за Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль.

Напомним, по итогам прошлого сезона Сегунды Мальорке удалось квалифицироваться в элитный испанский дивизион.

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