Старридж перебрался в Испанию – легенда Ливерпуля присоединился к клубу из Ла Лиги
19:29 - Читати українською
Английский форвард Даниэль Старридж нашел себе новую команду.
Даниэль Старридж тренируется вместе с Мальоркой, сообщает официальный сайт клуба.
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Никакого контракта 31-летний нападающий пока не подписывал. Последним клубом Даниэля был турецкий Трабзонспор, который он покинул в начале 2020-го из-за скандала со ставками. Старридж известен своими выступлениями за Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль.
Напомним, по итогам прошлого сезона Сегунды Мальорке удалось квалифицироваться в элитный испанский дивизион.
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