Старрідж перебрався до Іспанії – легенда Ліверпуля приєднався до клубу з Ла Ліги
19:26 - Читать на русском
Англійський форвард Даніель Старрідж знайшов собі нову команду.
Даніель Старрідж тренується разом із Мальоркою, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Жодного контракту 31-річний нападник поки не підписував. Останнім клубом Даніеля був турецький Трабзонспор, який він покинув на початку 2020-го через скандал зі ставками. Старрідж відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Сегунди Мальорці вдалось кваліфікуватись в елітний іспанський дивізіон.
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