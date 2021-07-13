Даніель Старрідж тренується разом із Мальоркою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Жодного контракту 31-річний нападник поки не підписував. Останнім клубом Даніеля був турецький Трабзонспор, який він покинув на початку 2020-го через скандал зі ставками. Старрідж відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Сегунди Мальорці вдалось кваліфікуватись в елітний іспанський дивізіон.

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