Молодежная сборная Украины оказалась в шаге от выхода на чемпионат Европы. Чтобы пробиться на Евро-2023, подопечным Руслана Ротаня нужно в матчах квалификации пройти Словакию.

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Чтобы показ этих матчей был бесплатными, УАФ передала права на их трансляцию "Суспільному", сообщает ТаТоТаке. Пока неизвестно, как именно телеканал планирует транслировать эти игры, поскольку на главном канале показывают телемарафон "Единые новости". Вполне возможно, что их покажут на региональных каналах, как это было с другими спортивными событиями (игры сборных Украины по волейболу и баскетболу). Следует упомянуть также, что у "Суспільного" есть отдельная платформа "Суспільне Спорт".

Напомним, матчи молодежных сборных Украины и Словакии пройдут 23 и 27 сентября.

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