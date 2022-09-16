Молодіжна збірна України опинилась за крок від виходу на чемпіонат Європи. Аби пробитися на Євро-2023, підопічним Руслана Ротаня треба у матчах кваліфікації пройти Словаччину.

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Аби показ цих матчів був безкоштовним, УАФ передала права на їхню трансляцію "Суспільному", повідомляє ТаТоТаке. Наразі невідомо, як саме телеканал планує транслювати ці ігри, оскільки на головному каналі показують телемарафон "Єдині новини". Цілком можливо, що їх покажуть на регіональних каналах, як це було з іншими спортивними подіями (іграми збірних України з волейболу та баскетболу).

Нагадаємо, матчі молодіжних збірних України та Словаччини відбудуться 23 та 27 вересня.

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