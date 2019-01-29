Хацкевич определился со списком игроков Динамо на второй сбор

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич определился с составом команды на второй сбор в Испании.

Киевское Динамо возьмет на второй сбор в испанской Марбелье 25 игроков, сообщает dynamo.kiev.ua. Стоит отметить, что в списке нет Георгия Цитаишвили, который с Динамо U-19 будет готовиться к матчу Юношеской лиги УЕФА против Ювентуса, также нет травмированных Беседина и Пиварича.

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Никита Кравченко.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин, Владислав Супряга.