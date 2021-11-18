Украина в Лиге наций: стали известны все потенциальные соперники в плей-офф

Завершился групповой этап Лиги наций, Украина узнала потенциальных соперников в плей-офф турнира.

Сборная Украины в плей-офф Лиги наций сыграет с победителями других групп в дивизионе В. Ими стали Швеция, Босния и Герцеговина и Дания. Победитель плей-офф получит путевку на Евро-2020.

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Заметим, что если какая-то из команд, которая заняла первое место в своей группе, пробьется на Евро-2020 через отборочный турнир, ее место в плей-офф Лиги наций займет команда из группы, занявшая 2 место.

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Напомним, матчи плей-офф Лиги наций, где будет разыграна путевка на Евро-2020, будут проходить в марте 2019 и состоять из одноматчевых полуфиналов и финала.