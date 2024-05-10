В шести матчах апреля "ириски" одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и разгромно проиграли Челси (0:6). В четырех из шести матчей команда Дайча не пропустила.

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Дайч – первый тренер Эвертона с сентября 2020-го, который получил приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Карло Анчелотти. В голосовании за награду наставник Виталия Миколенко опередил Пепа Гвардиолу (Манчестер Сити) и Микеля Артету (Арсенал).

До слова, вже 11 травня стартує 37-й тур АПЛ, в якому Евертон зіграє з Шеффілд Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "іриски" впевнено обіграють аутсайдера чемпіонату. Коефіцієнт на перемогу Евертона – 1,41. Звитягу Фулхема оцінили у 7,46. Нічия – 5,31. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Напомним, Эвертон сейчас находится на 15 строчке с 37 баллами. Зону вылета "ириски" опережают на 11 пунктов. В 37 туре АПЛ команда Дайча сыграет с Шеффилд Юнайтед.

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