Тренер Миколенко после унизительного поражения от Челси получил награду в АПЛ – он обошел Артету и Гвардиолу
Наставник Эвертона Шон Дайч получил награду лучшего тренера за апрель в АПЛ.
В шести матчах апреля "ириски" одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и разгромно проиграли Челси (0:6). В четырех из шести матчей команда Дайча не пропустила.
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Дайч – первый тренер Эвертона с сентября 2020-го, который получил приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Карло Анчелотти. В голосовании за награду наставник Виталия Миколенко опередил Пепа Гвардиолу (Манчестер Сити) и Микеля Артету (Арсенал).
Напомним, Эвертон сейчас находится на 15 строчке с 37 баллами. Зону вылета "ириски" опережают на 11 пунктов. В 37 туре АПЛ команда Дайча сыграет с Шеффилд Юнайтед.
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