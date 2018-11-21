Евро-2020: состав всех корзин для жеребьевки квалификации

Вчера, 20 ноября, были сыграны заключительные матчи в Лиге наций, по итогам которых окончательно сформировались все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020.

Сборная Украины оказалась во второй корзине, куда также попали еще 9 команд. Против них наша национальная сборная точно не сыграет.

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Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что жеребьевка состоится 2-го декабря в Дублине (Ирландия). Четыре сборные из корзины Лиги наций поместят на первые места в группах A-D. Команды из корзины 1 поместят на первые места в группах E-J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах. По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3, 4 и 5. Команды из корзины 6 поместят на шестые места в группах F-J.

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Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро-2020. Остальные путевки в стыковых матчах в марте 2020 разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.