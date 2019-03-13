toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО ДИНАМО - ЧЕЛСІ

ПФЛ оголосила дати проведення матчів 19-го туру Першої ліги

13:14 274 Читать на русском
ПФЛ оголосила дати проведення матчів 19-го туру Першої ліги
Металіст 1925 – СК Дніпро-1 / Металіст 1925

ПФЛ визначилась з новими датами проведення матчів 19-го туру Першої ліги.

Гра Миколаїв – Інгулець відбудеться на стадіоні СК "Парк Перемоги", оскільки проводиться реконструкція Центрального міського стадіону міста Миколаїв. Також матч 28-го туру Першої ліги за участі миколаївців буде перенесено з 9-го травня на 2-ге квітня. Причина – 11-го травня буде зіграно перенесений матч 18-го туру Балкани – Миколаїв, інформує прес-служба ПФЛ.

Календар 19-го туру Першої ліги:

22 березня – Миколаїв – Інгулець;

23 березня – Колос – Прикарпаття;

23 березня – Рух – Балкани – 23 березня;

23 березня – Зірка – Оболонь-Бровар;

23 березня – Металіст 1925 – СК Дніпро-1;

23 березня – Агробізнес – Суми;

23 березня – Волинь – Авангард.

Теги
Перша ліга Миколаїв Миколаїв ПФЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
28
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук