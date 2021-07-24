Американские атлеты не смогли завоевать ни одной медали в первый день Олимпийских игр.

В первый полноценный день олимпийских соревнований в Токио разыграли 11 комплектов наград. Спорстмены сборной США не завоевали ни одной медали, сообщает USA Today.

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Последний раз такие негативные результаты американские атлеты показали 49 лет назад на Олимпиаде в Мюнхене-1972. В этом году представители США по стрельбе из лука сенсационно проиграли индонезийцам. Еще одна звезда сборной – тяжелоатлетка Журдан Делакруз – провалила все попытки поднять штангу, поэтому осталась без результата.

Напомним, сборная США возглавила список виртуальной медальной таблицы Олимпийских игр в Токио. Ей прогнозируют 96 медалей на нынешней Олимпиаде – 40 золотых, 27 серебряных и 29 бронзовых.

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